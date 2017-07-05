«Асфальт встает с колен»: в Ростове-на-Дону вода приподняла дорожное покрытие

Необычную картину могли наблюдать ростовчане на улице Социалистической. Вода из прорвавшейся подземной трубы долго искала выход наружу, переливалась через крышку канализационного люка и потом просто приподняла асфальт.

Пользователи «Вконтакте», где очевидец опубликовал ролик, дали волю эмоциям. Привычно пройдясь по «качественной» работе ЖКХ, они отметили новое явление – дорожное покрытие не проваливается, а поднимается. Видно деньги, потраченные на подготовку к чемпионату мира по футболу, не совсем дошли по назначению, считают комментаторы. И стали вспоминать народные приметы: «Если недавно уложили асфальт – жди прорыва трубы». Кто-то предположил, что это новый вид покрытия – с добавлением пенопласта. «Асфальт встает с колен», - не унимались остряки. Впрочем, очень скоро в комментариях объявился представитель Ростовского водоканала и успокоил ростовчан: «Работы ведутся. Аварийная бригада на месте. Прорыв скоро будет устранен».