В США педофил пытался заставить 11-летнюю девочку прийти голой на кладбище

Житель Арканзаса, США, общался с ребёнком на Facebook, делая вид, что всё это в шутку, однако пытаясь надавить на несовершеннолетнюю.

Однако у 41-летнего педофила ничего не вышло. Дело в том, что он переписывался с девочкой 11 лет не первый день, и это общение насторожило её бабушку. Пожилая женщина, получив доступ к аккаунту внучки, подняла тревогу и обратилась в ФБР. В итоге в дальнейшем со злоумышленником общался именно федеральный агент, чего житель Арканзаса понять не смог.

Он заставлял, чтобы девочка дождалась, пока бабушка уснёт, а потом полностью оголилась и пошла к нему. Однако встреча на кладбище состоялась не с жертвой, а с сотрудниками ФБР.

Стоит отметить, что ранее злоумышленника уже пытались задерживать – в прошлом году. Однако мужчине удалось сбежать из полицейского грузовика. Теперь же он не смог избежать наказания – за свои действия педофил получил 15 лет тюремного заключения.