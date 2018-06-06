Во время «Ночи музыки» в Екатеринбурге мужчина выбил стекло в экскурсионном трамвае

Мужчина так хотел попасть на вечеринку в трамвае, что решил разбить окно и попытаться влезть через него.

«Ночь музыки» - масштабный фестиваль, в рамках которого на улицах города выступают все самые талантливые исполнители, а также приглашённые звёзды. Компания молодых людей решила устроить собственный праздник и арендовала трамвай, который курсировал по городу, пока внутри происходила настоящая вечеринка.

Какой-то неизвестный мужчина выбил стекло в экскурсионном трамвае и попытался сбежать, однако был пойман полицейскими и задержан для разбирательств. На данный момент его судьба неизвестна, однако очевидцы успели заснять происшествие. Примечательно, что находившуюся внутри толпу не смутило, что их трамвай для вечеринок стал местом преступления. Молодые люди продолжить петь и танцевать даже во время следствия. О пострадавших ничего не известно.

Жители города Екатеринбург шутили, что мужчине просто не хватало праздника, поэтому он решил эффектно «ворваться на вечеринку», но немного не рассчитал и разбил окно трамвая.