В Новосибирске произошла авария с участием седана и грузовика Howo

Стало известно о том, что на Гусинобродском шоссе произошло столкновение участием седана и грузовика Howo. Обе машины от удара получили сильные повреждения. Причины аварии выясняются.

В Сети появилась информация от очевидца, который сделал фотографии с места событий. Видно, что у седана сильно поврежден капот и крыло. У Howo остались вмятины на бампере и разбиты фары. Столкновение произошло на Гусинобродском шоссе, недалеко от поворота на село Каменка. На месте происшествия можно заметить пассажиров седана и водителя грузовика, полиции в кадре нет.

Пользователей заинтересовали причины, по которым произошла авария, однако о них еще ничего неизвестно. Некоторые предположили, что это очередной случай, когда у Howo отказали тормоза. Также многие удивились, что от удара автомобиля грузовик так пострадал. Некоторые предположили, что дела в некачественной китайской сборке. По мнению пользователей, на КамАЗе даже краска бы не поцарапалась.