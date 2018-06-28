В Свердловской области произошла жуткая авария

Трасса между населёнными пунктами является местом для серьезных ДТП из-за того, что водители позволяют набрать себе больше скорости, чем в черте города. Иногда это приводит к последствиям, в которых страдают не только автомобили, но и люди.

Один из пользователей социальной сети «ВКонтакте» поделился снимком с ДТП, произошедшем в Талицком районе, Свердловская область. В тексте публикации уточнили, что столкновение случилось на повороте с трассы в село Смоленское. Автор снимка описал аварию как «жуткую», так как смог наблюдать её более детально.

На фотографии видны последствия столкновения черной иномарки и красного отечественного автомобиля. У «Жигулей» сильно вмяты обе левые двери, видимо туда и пришелся удар. Также у автомобиля серьезно помят капот. Для иномарки последствия оказались не менее плачевными – у неё буквально оторвало переднюю часть кузова, однако остальные её части не пострадали. На данный момент неизвестно о том, пострадал ли кто-либо в результате аварии. Но на место происшествия прибыло две машины скорой помощи.