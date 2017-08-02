В Новосибирске столкнулись два японских автомобиля

Пикап Nissan и седан Mitsubishi столкнулись на Большевицкой улице в Новосибирске.

В Октябрьском районе города Новосибирска случилась страшная авария. Неподалёку от дома 177/1 по улице Большевицкой столкнулись два японских автомобиля. По словам водителя пикапа, его транспорт ехал по прямой на зелёный свет, а седан поворачивал из-за угла и подрезал его. Из-за сильного удара Mitsubishi откинуло на обочину. Машина пролетела несколько метров и врезалась в столб. У автомобиля повреждён почти весь корпус. Особенно сильно пострадал капот, крышу смяло от силы удара, а двери вылетели при столкновении. У хозяйки автомобиля возможна травма головы, так как она сразу потеряла сознание. Пикап сильно не пострадал, но капот придётся заменить. Про травмы водителя неизвестно.

Жители города отмечают, что аварии на том участке дороги – частое событие. Водители, выезжающие с BMW Центра нарушают правила движения и совершают поворот направо, хотя разрешено ехать только влево. Горожане винят во всем неудобную транспортную развязку, которую местный Автодор никак не может улучшить.