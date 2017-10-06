Тележка в супермаркете Ростова развалилась под весом 2-летней девочки

Тележка с местом для детей, которые можно найти в любом супермаркете, в Ростове-на-Дону порой не может выдержать веса ребёнка. От поломанного оборудования супермаркета «Пятёрочка» пострадала одна из ростовских семей.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, в супермаркет 29 июня зашла женщина с 2-летней девочкой. Малышку мама попыталась посадить на специальное место, однако тележка развалилась в тот момент, когда женщина отпустила ребёнка. Девочка упала подбородком о кафельный пол, но не получила даже доли внимания от сотрудников супермаркета.

Как выяснилось, у супермаркета не было аптечки и даже воды, и помощь оказать было нечем. Неравнодушными остались только другие покупатели, которые и заступились за семью. Ужасающие фото травм девочки и видео происшествия были опубликованы в Сети. Но пользователи соцсетей пришли в недоумение: на видео камер наблюдения видно, как мама девочки проверила тележку и заметила поломку, но всё же поместила в неё ребёнка. Люди считают виновными обе стороны происшествия.