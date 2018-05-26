В Воронежской области протекающая крыша в доме стала причиной трёх пожаров

Жильцы многоквартирного дома в Семилуках страдают от постоянных пожаров по причине неисправной проводки и протекающей крыши.

Жители города Семилуки на севере Воронежской области в социальных сетях пожаловались на некачественный ремонт дома па улице Некрасова 11. Работники ЖЭК проводили ремонт, но не закончили его, оставив крышу протекать. Начальство госструктуры не принимало жалобы у жильцов и заявляло, что ремонт был сделан, а неполадок не наблюдалось. Однако сильные дожди и ненадлежащее состояние крыш стали причинами трёх пожаров, один из которых произошёл ночью. Из-за некачественной проводки без электричество остался целый этаж.

Жильцы настаивают, что в доме необходимо провести срочный капитальный ремонт, на который они уже сдавали деньги какое-то время назад, но никто не знает, на что они были потрачены. В ЖЭК заявляют, что капитальный ремонт будет проведён в 2035 году, однако горожане не верят, что не сгорят к тому времени живьём во время очередного возгорания.