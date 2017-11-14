В гей-клубе Кирова побили приглашённых женщин

У одной из жертв сломана рука в области запястья, а у других – множественные ушибы.

По словам пострадавших, они увидели приглашение на закрытое мероприятие в гей-клубе в одной из групп «ВКонтакте». Жительницы Кирова заявили, что не подозревали о том, что там будут представители нетрадиционной ориентации. Они поняли это, только уже придя на саму вечеринку. По какой причине несчастных побили, в настоящее время не известно.

В Сети, где и было рассказано о таком случае, поинтересовались, почему женщин впустили вообще, учитывая особенность заведения. Некоторые пользователи предположили, что их приняли за уборщиц. Известно, что в настоящее время делом занимаются правоохранительные органы Кирова.