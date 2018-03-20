Мужчина не смог ходить после того, как его яички распухли до 30 см

Врачам пришлось отрезать часть мошонки 44-летнего австралийца, так как кожа была настолько уплотнена, что мужчина перестал видеть собственный пенис, а его яички распухли до 30 см.

44-летний мужчина из австралийского города Мельбурн не смог ходить. Врачам пришлось ампутировать часть мошонки, чтобы избавить пациента от страданий. У мужчины ранее были ограничения в подвижности из-за травмы спинного мозга 23 года назад.

Его яички были настолько большими, что мужчина с трудом перемещался по дому. Опухоль также повлияла на его личную жизнь. Пациент уверен, что он занёс себе бактериальную инфекцию с помощью катетера. Врачи рассказали, что головку пениса можно было обнаружить, лишь надавив на складку кожу, из которой сочилась моча. Медики были вынуждены отрезать опухшую часть и восстановить мошонку, используя кожу с областей, на которые та не повлияла. Врачи рекомендуют в таких случаях немедленно обращаться за помощью, ведь на ранних этапах болезнь можно вылечить с помощью антибиотиков.