В Ростовской области начали бастовать работники «Яндекс. Такси»

Причина недовольства в финансах – уменьшили доплаты и оплату км/р.

Бастовать начали таксисты города Азов в Ростовской области. Они отказались работать на «Яндекс. Такси», пока не будут выполнены их требования. Однако пользователи Сети, где и появились об этом сведения, выразили сомнения в том, что протест продлится очень долго. По словам некоторых комментаторов, через пару дней таксисты снова выйдут на работу, поскольку другой вариант заработка у них вряд ли появится.

Интернет-пользователей вообще удивила причина начала протеста – учитывая то, что компания частная, можно просто удалить аккаунт на сервисе, после чего заниматься перевозками пассажиров самостоятельно. Отдельных комментаторов ситуация и вовсе возмутила – они отметили, что у «Яндекс. Такси» и так высокие цены на поездки, а качество предоставляемых услуг не настолько удовлетворительное, чтобы работники даже на что-то жаловались.