«Показуха закончилась?»: В Ростове убирают «красоту» для ЧМ-2018

Жителей города удивил вывоз газонной травы с улицы Левобережной.

ЧМ-2018 для Ростова уже завершился, больше матчей там проводиться не будет. Всю «красоту», наводимую ради мероприятия и приезда иностранных футбольных болельщиков, начали активно демонтировать. Жители города окрестили это «окончанием показухи». Некоторые пользователи Сети, где показали пример таких действий», начали строить предположения, до чего ещё может довести «уборка».

Например, отдельные комментаторы заявили, что коммунальщики могут даже грязь заново разбросать, чтобы точно всё было, как и раньше, а стадион и вовсе разобрать. Забранное же с улиц Ростова, по мнению жителей, может использоваться в дальнейшем для матчей ЧМ-2018 в других городах, где он ещё длится.