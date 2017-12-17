В Омске упавшее дерево повредило 3 автомобиля

Это произошло на парковке магазина на улице Добровольского.

Очевидцы отмечают в Сети, что ветер отсутствовал, потому из-за чего дерево могло упасть, непонятно. Оно просто неожиданно рухнуло прямо на машины. В связи с тем, что парковка принадлежит магазину, оплачивать причинённый вред будет, по мнению пользователей Сети, именно администрация торговой точки.

В каком сейчас состоянии автомобили, не известно. Жители Омска, комментируя этот случай, отметили, что в любом случае причастна к нему и администрация города. Возможно, дерево было трухлявым или ранее его уже для каких-то целей пытались срубить, но потом не стали этого делать до конца. В итоге через время оно не выдержало, рухнув на стоящие рядом авто.