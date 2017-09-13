Задержанный погиб после применения полицией перцового баллончика

Перцовый газ, резиновые пули и многие другие средства созданы для того, чтобы не причинять вреда людям при задержании. Но иногда «безопасное» оружие может стать причиной летального исхода.

В городе Олдем, графство Манчестер, полиция прибыла по вызову, чтобы успокоить 30-летнего мужчину, на которого жаловались соседи. Задержанный вёл себя буйно, из-за чего представителям власти потребовалось применить перцовый газ, чтобы его успокоить. После этого они погрузили мужчину в полицейский фургон и отправились в отделение.

Однако по прибытии в отделение они обнаружили, что задержанный лежит без сознания и никак не реагирует. Поэтому полицейские отправили его в ближайшую больницу, где медики установили, что мужчина умер. Основной причиной смерти на данный момент считается перцовый газ, применение которого 30-летний задержанный перенести не смог. Теперь полиция пытается установить, из-за чего же на самом деле умер мужчина, а также оказывает поддержку семье погибшего.