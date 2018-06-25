Во время матча Англии против Швеции в Великобритании убили женщину

Матч четвертьфинала, в котором сошлись сборные Англии и Швеции, прошёл неспокойно в одном из районов английского графства Бакингемшир.

В городке Эйлсбери в 15:45 по местному времени, когда семьи находились у телевизоров и наблюдали за матчем Англии против Швеции, рядом с ними кто-то жестоко расправился с 54-летней женщиной и чуть не лишил жизни 14-летнего подростка. Мальчик доставлен в больницу с лёгкими ножевыми ранениями, женщина умерла на месте от полученных травм.

Как рассказал журналистам главный следователь, у них уже есть подозреваемый – 32-летний мужчина, которого задержали. Причины происшествия выясняются, но полиция уверена, что связи между личными предпочтениями в матче Чемпионата мира по футболу и убийством нет. Жители города обеспокоены произошедшим.