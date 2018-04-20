Батайск захлестнула песчаная буря

Жители Ростовской области жалуются на нулевую видимость из-за бушующей стихии.

Житель Батайска опубликовал в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» видеозапись с жуткими погодными условиями в городе. Из-за песчаной бури жители не могут нормально выйти на улицу, ведь вся пыль сразу попадает в лёгкие и глаза, становится трудно дышать. Также пользователи жалуются, что песок просачивается даже в дома через неплотно закрытые окна, из-за чего жилплощадь покрывается толстым слоем пыли. Ростовчанин рассказал, что ветру удалось даже разбить его любимую чашку.

Подобная ситуация наблюдается во многих городах. Песчаные бури захлестнули всю Ростовскую область и Приазовье. Экстренные службы рекомендуют не выходить на улицу без сильной необходимости, а также не ставить автомобили под деревьями, чтобы уберечь своё имущество в случае повреждения упавшими ветками или стволами. Уже появились первые пострадавшие.