Работники московского трамвайного депо сыграли в необычный «боулинг»

Работники трамвайного депо в Москве показали, что они умеют веселиться весьма необычными способами, сыграв в нестандартный «боулинг».

Некоторые очевидцы утверждают, что такие необычные способы развлечь себя практиковали работники московского трамвайного депо. Происходило всё просто: машинист разгонялся, врезаясь на максимальной скорости в надувной шар для боулинга, а тот сбивал стоящие впереди надувные кегли. Мнения людей по этому поводу разделились.

Некоторые люди считают, что практиковаться вовсе и не стоит, так как такие «игры» происходят и во время работы, вот только сбивают людей и машины. Большинство людей считает, что таким образом машинисты оттачивали своё мастерство экстренного торможения, что как раз помогло бы избежать трагедий.

Рядом находилась «скорая помощь», что также наталкивает на мысль, что в этом мероприятии участвовали только специалисты.