В ТРК «Сити Молл» в Петербурге треснула колонна

Многие привыкли посещать торговые центры вместе с семьей, проводя часть своего отдыха именно там. Из-за переживаний за себя и своих близких люди обращают внимание на то, что может привести к серьезным последствиям.

Пользователь Сети поделился снимком, на котором он запечатлел то, что его насторожило. На опубликованной фотографии видно, что нарушена целостность одной из колонн. Автор уточнил, что снимок был сделан им в ТРК «Сити Молл» города Санкт-Петербург. Видно, что трещина образовалась возле эскалатора и должна бросаться в глаза не только при взгляде снизу, но и тем, кто поднимается вверх. При этом отчетливо заметно, что трещина занимает как минимум две из четырёх сторон колонны.

Часть пользователей Сети принялась говорить о том, что автор фотографии излишне обеспокоен, и нарушена только внешняя отделка, что иногда случается. Но многие считают, что не стоит относиться настолько спокойно к подобным фотографиям, ведь из снимка полностью непонятно, насколько серьезны повреждения. Некоторые отмечают, что даже если пострадала только внешняя часть, то к этому могло привести внутреннее разрушение.