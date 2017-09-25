Жители Краснодара обратились к Путину с просьбой остановить чиновничий беспредел

Жители домов по улице Старокубанской недовольны постройкой двух новых 24-этажных домов в опасной близости к другим жилым постройкам.

В видеообращении жительница Краснодара обратилась к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Женщина утверждает, что жильцы домов 123, 125, 129 по улице Старокубанская и 201 по улице Ставропольская уже в течение 9 месяцев борются с чиновничьим беспределом за свои права. Между этими домами находится пустырь, который, согласно выпискам, до 2017 года принадлежал государственному университету города Краснодара. Позднее по неизвестным причинам данный участок был передан под строительство двух 24-этажных домов в опасной близости к подпочвенным водам озера Карасун.

В 2018 году данный участок по неизвестным причинам перекупила строительная компания «Неометрия», где генеральным директором является депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Борис Юнанов, который всячески лоббирует постройку этих двух 24-этажных домов на маленьком участке земли. Здания строятся со всеми нарушениями градостроительных норм вплотную к соседним домам, чем вызывает озабоченность жильцов. Более 2 тысяч жителей обратились к Путину с просьбой остановить чиновничий беспредел. Администрация города и правоохранительные органы игнорируют попытки краснодарцев остановить строительство.