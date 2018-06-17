В Новосибирске троллейбус протаранил сразу два автомобиля

Начиная свой путь с остановки в Новосибирске, водитель троллейбуса понял, что транспортное средство не может продолжить движение, и вышел поправить токоприемники. После этого транспорт начал движение, но без участия человека.

Случилось это из-за того, что водитель, выйдя из троллейбуса, забыл его обесточить. Когда электроснабжение было возвращено, транспорт двинулся самостоятельно. И почти сразу он врезался в Toyota Passо, а затем протаранил еще и маршрутное такси Ford Transit. При этом очевидцы аварии отмечают, что водитель троллейбуса признал свою вину, а обесточить транспорт просто забыл.

В результате аварии у Toyota помято правое заднее крыло, а для маршрутного такси повреждения оказались более значительными. У Ford вмята крыша и задние двери, пострадал бампер, и выбило фары и стёкла. Прибывшие на место происшествия медики отметили, что в результате ДТП никто не пострадал. Кроме этого, из-за аварии оказались перекрыты две полосы, и образовался серьезный затор.