В Краснодаре на заправке в 70-литровый бак залили 74 литра бензина

По словам жителя Краснодара, он был вынужден переплачивать на заправке за тот бензин, который не получил.

Мужчина в Сети предупредил невнимательных автомобилистов о том, что работники могут мошенничать. Такое он обнаружил в посёлке городского типа Энем, где расположена заправка «Лукойл». Пострадавший рассказал, что ему посчитали 74 литра бензина, хотя в топливном баке предполагалось место только для 70. Кроме того, он не был полностью пуст По словам работниц, они регулярно делали проверку всего оборудования колонок.

Житель Краснодара отметил, что понимает – вина не на рядовых сотрудницах, а на начальстве, однако вины заправки это всё равно не умаляет. Пользователи Сети согласились с ним, начав жаловаться, что и сами такое не раз наблюдали. Некоторые комментаторы даже заявили – плохое обращение в сети заправок «Лукойл» не только с клиентами, но и с работниками, которым не всегда вовремя дают зарплату. Комментариев от официальных представителей сети пока не имеется.