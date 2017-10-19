В Новосибирске трамвай врезался в спецтехнику

Это случилось в Кировском районе Новосибирска. У всех участников аварии повреждения являются косметическими.

Очевидец происшествия рассказал в Сети, что трамвай, набрав очень большую скорость, фактически вылетел на перекрёсток, врезавшись в трактор и автомобиль ассенизаторов. В результате удара со спецтехникой он сошёл с рельс. По какой причине вагоновожатый повёл себя так не осторожно, не уточняется.

Пользователи Сети отметили, что не впервые наблюдают в Новосибирске такую ситуацию с трамваями. Вагоновожатые не редко забывают о правилах дорожного движения, практически «тараня» остальной транспорт. Причины такого несерьёзного отношения к работе, по мнению комментаторов, могут быть в низкой заработной плате водителей трамваев.