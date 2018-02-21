В Краснодаре новый тротуар потрескался после дождя

Всего одного раза выпадения осадков оказалось достаточно, чтобы покрытие для пешеходов на Дмитриевской дамбе в Краснодаре начало разрушаться.

Очевидцы отмечают, что дальний сток не работал всё время. Пользователи Сети задались вопросом, из чего в таком случае сделали новый тротуар. Некоторые с сарказмом предположили, что раз было достаточно дождя для появления трещин, то использовали не обычные материалы, а палки и отходы жизнедеятельности.

Представители коммунальных служб Краснодара данную ситуацию пока не прокомментировали. По мнению пользователей Сети, тротуар создавали только для вида, потому ни о каком качестве не пытались заботиться.Люди отметили, что наблюдают подобное уже не впервые.