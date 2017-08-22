Москвичу, бросившему девушку, испортили два авто и сожгли дом

Житель Москвы обвинил влиятельного кавалера бывшей девушки в намеренном вреде его имуществу.

Парень повстречал некую Ксению в 2017 году. У них был длительный конфетно-букетный период, хотя девушка и честно предупредила москвича – она также встречается с влиятельным человеком. Парень не обратил на это внимание, а их отношения продлились год. Однако отношения завершились тем, что парень бросил её. Обиженная Ксения прямо пообещала бывшему возлюбленному «весёлую жизнь». Это проявилось в лишении парня имущества.

Сначала пострадали две машины – одну разбили, а на другую вылили большое количество кислоты. После этого случился пожар в загородном доме в Одинцово. По словам жителя Москвы, в данный период он ощущал слежку за собой охранников «влиятельного кавалера» бывшей девушки. Парень обратился в полицию, и там сначала было возбуждено дело. Однако потом всё внезапно закрыли, причиной чего, по мнению пострадавшего, снова являлся любовник Ксении.