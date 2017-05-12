«Остановились и ждем чуда»: в Краснодаре из-за ливня образовались пробки в семь баллов

Очевидцы опубликовали фотографии и видеозаписи из Краснодара, на которых видно, что движение, как трамваев, так и автомобилей полностью остановлено. В центре города и Западном округе пробки достигают семи баллов.

Жители города сообщают, что из-за ливня оказались затопленными трамвайные пути. Из-за этого общественный транспорт стал, и неизвестно, когда движение возобновится. Также пострадали и автомобили. Очевидцы записали видео, на котором видно несколько десятков автомобилей, застрявших в пробке на улице Красная, а также на выезде из Вишняковского рынка. «Остановились и ждем чуда», - водители пишут про апокалипсис на затопленных дорогах. Несмотря на то, что на видео видно несколько машин аварийной службы, пока неизвестно, как они будут справляться с ситуацией.

На картах в Сети видно, что пробки в центре города достигли семи баллов. Также движение затормозилось в Западном округе. Те, кто уже застряли на дорогах, предупреждают жителей города, чтобы они не выезжали в эти районы без крайней необходимости.