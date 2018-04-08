В Омске пожаловались на свалку, которую организовала сеть магазинов

Жителей Омска возмутила халатность сотрудников сети, и они потребовали разбирательства в этом деле полиции.

Сеть магазинов «Планета Холидей» в огромных долгах. Происходит массовое закрытие торговых точек, а потому оборудование и отчётности просто выбрасывают. Правда, о законности работники при этом забывают. Прямо в поле появилась небольшая свалка, где валяются ненужные вывески, контейнеры и прочее.

По мнению жителей Омска, всё можно было организовать более цивилизовано. Неподалёку было несколько пустых мусорных контейнеров, куда и следовало выбросить лишнее. В Сети, где показали несколько фото такой свалки, отметили, что жалобы бессмысленны. Скорее всего, вина не непосредственно на магазине, а на фирме-подрядчике, специально занимающейся вывозом мусора.