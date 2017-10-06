Троллейбус с несчастливым номером заполнил дымом проезжую часть в Новосибирске

Столкновения и другие виды ДТП не являются чем-то необычным для автомобилистов. Однако ситуация, когда общественный транспорт начинает дымиться без причин, стала неожиданностью для многих участников движения.

В Новосибирске отъезжающий от остановки «Автовокзал» троллейбус неожиданно задымился и остановился. Чёрный едкий дым быстро распространился по проезжей части, значительно ухудшив видимость для всех, кто находился на дороге. При этом, очевидцы отмечают, что троллейбус двигался по маршруту под номером 13. На данный момент на месте происшествия работают пожарные, которые стараются предотвратить возгорание общественного транспорта и уменьшить распространение дыма.

Пользователи Сети начали шутить о том, что троллейбус просто сгорел на работе в воскресное утро, решив выйти на больничный. Для других поводом для комментариев стал номер маршрута. Они отметили, что он изначально был несчастливым и другого исхода для него быть не могло.