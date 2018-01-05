В Барнауле любительница переписок за рулём едва не создала ДТП

Жительница Барнаула неожиданно выехала с поворота перед мотоциклистом, даже не заметив этого.

Дама в течение всего времени продолжала переписываться и общаться по смартфону. Мотоциклист из-за резкого манёвра едва избежал столкновения. Однако, когда недовольный мужчина высказал свои претензии, поравнявшись с её автомобилем, женщина-водитель пропустила их мимо ушей и продолжила заниматься смартфонов.

В Сети, где продемонстрировали ролик с этим случаем, отметили, что виноваты оба. Женщина – потому что за рулём не рекомендуется вообще пользоваться телефоном, он сильно отвлекает от дороги. Мотоциклист – за превышение скорости, поскольку, если бы ехал медленнее, то точно не было бы риска ДТП. Правила нарушили все, что и привело к такому итогу.