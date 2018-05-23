Жительница Крыма показала ужасное состояние набережной в Симферополе

Девушка удивляется бездействию властей города, которые совершенно не занимаются благоустройством столицы полуострова.

Жительница полуострова опубликовала видео в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте». На кадрах показано ужасное состояние центральной набережной в городе Симферополь. Самая длинная река крымского полуострова Салгир имеет важное хозяйственное и рекреационное значение. Воду из неё используют для искусственного орошения засушливых земель, а вдоль русла построено множество парков.

Водоём обмелем и зарос травой, а на его дне оказалось множество пустых бутылок и другого мусора, перестали функционировать фонтаны. Жители Крыма пожаловались, что власти не занимаются обустройством городов. Реку не чистят, а сама набережная требует капитального ремонта. Городская администрация сделала заявление, что в следующем году приведут в порядок участок от гостиницы Москва до кинотеатра «Космос».