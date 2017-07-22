В центре Краснодара в машине взорвался газовый баллон

Салон иномарки серьёзно пострадал, а осколки заднего стекла автомобиля долетели до 6-го этажа ближайшего жилого дома.

В одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» жители Краснодара рассказали о происшествии в центре города. На улице Орджоникидзе, 41, в багажнике белой иномарки взорвался газовый баллон. На видео можно заметить силу ударной волны, которая выбила стёкла в салоне. Части машины разлетелись на несколько метров, а осколки долетели до 6-го этажа жилого дома. Заявлений о пострадавших сделано не было.

Пользователи предполагают, что всему виной невнимательность водителей, которые не проверяют оборудование на исправность, как это положено по документам. Также комментаторы рекомендуют пользоваться подземными или крытыми парковками, чтобы газовый баллон не нагревался под прямыми солнечными лучами.