Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала лжевнуку 200 тысяч рублей

Анна Брагина попалась на удочку телефонных аферистов и отдала все свои накопления, чтобы помочь несуществующему внуку выбраться из передряги.

Пенсионерку из Нижнего Новгорода посреди ночи разбудил звонок с неизвестного телефонного номера. Мужчина представился внуком 86-летней Анны Брагиной и попросил помощи. По словам звонившего, он попал в ДТП и сбил женщину. Теперь ему требуется залог в 200 тысяч рублей. Лжевнук рассказал, что сейчас находится под стражей, поэтому забрать сам деньги не сможет.

Пенсионерка собрала все свои накопления и отдала нужную сумму неизвестному, который представился другом звонившего. Спустя какое-то время женщина поняла, что внука у неё никакого нет. Пенсионерка позже рассказала, что звонивший назвал её бабушкой. Сперва женщина подумала, что это был сын её двоюродного брата, поэтому не стала задавать лишних вопросов.

Анна Ивановна сразу же позвонила в полицию. Работники правоохранительных органов завели уголовное дело по факту мошенничество, но заявили, что злоумышленников будет непросто поймать. Скорее всего, мошенники использовали одноразовый номер, а от SIM-карты сразу же избавились. Лицо мужчины, которому пенсионерка передала 200 тысяч, она не запомнила.