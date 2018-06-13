Жители Курганской области возмущены ужасным водоотводом

Двор одного из домов в городе Шадринске залило фекальными массами и прочими отходами, которые два года разлагались в затопленном подвале.

Жительница дома по улице Ленина, 144, в городе Шадринске, Курганская область, пожаловалась на проблему откачки воды на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Девушка утверждает, что жильцы дома каждый месяц платят председателю товарищества собственником жилья Захарову Д. М. за ремонтные работы. Два года в подвале дома стоит вода. Возмущённые жители не раз обращались к председателю с просьбой откачать воду и провести ремонт, но регулярно получали отказ. После очередного звонка с жалобой Захаров накричал на супружескую пару, используя нецензурную лексику, и заблокировал номера звонивших.

После обращения в Роспотребнадзор, полицию и администрацию города 26 июля произвели откачку воды. Работники аварийной службы бросили короткий шланг на проезжую часть между домами. Отходы из канализации потекли на детскую площадку и прилегающий к домам тротуар. Жильцы обеспокоены, что антисанитария во дворе повлечёт за собой инфекции. Председатель ТСЖ заявил, что ремонтных работ не будет до тех пор, пока все жильцы дома не станут платить за предоставляемые услуги.