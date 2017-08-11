В Челябинске устроили драку во время митинга

Зачинщики драки были задержаны полицией, а мероприятие продолжилось.

В Сети появился видео-фрагмент митинга, устроенного в рамках недовольства повышением пенсионного возраста. Перед выступлением главного оратора, которым в данном случае был оппозиционер Алексей Навальный, прямо в толпе устроили потасовку. Причина ссоры не известна. Организаторы митинга заявили, что это было сделано намеренно, чтобы сорвать мероприятие.

Однако жители Челябинска в Сети с этим мнением не согласились, отметив, что причина драки может быть как раз в плохом контроле со стороны тех, кто собирал людей на мероприятие. В настоящее время все детали происходящего выясняются уже сотрудниками правоохранительных органов.