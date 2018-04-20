«Хоть днище помыть»: В Новосибирске из-за прорыва трубопровода «фонтан» залил дорогу

Неисправность трубопровода является довольно неприятным происшествием, из-за которого дороги и тротуары оказываются полностью залиты водой. Однако новосибирские автомобилисты смогли найти в этом позитивную сторону.

В Новосибирске на пересечении улиц Максима Горького и Серебренниковской произошел прорыв труб. При этом случившееся стало заметно всем, ведь из земли начал бить самый настоящий фонтан. Большое количество воды, вырвавшееся из прорвавшейся труб, залило проезжую часть, а также пешеходные тротуары. Очевидцы отметили, что из-за сильного напора в окна близлежащих домов попадали не только капли, но и мелкие куски асфальта.

В Сети была опубликована фотография «фонтана», которая привлекла к себе внимание пользователей. Автомобилисты стали отмечать, что в прорыве труб есть и позитив, хоть и небольшой. «Бесплатная автомойка», «Хоть днище раз в год помыть», - стали писать пользователи Сети. Другие отметили, что на место происшествия приехала аварийная служба, которая пытается устранить неисправность.