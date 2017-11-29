6-летнюю дочь беженцев несколько раз изнасиловал 11-летний мальчик в приюте для иммигрантов в США

Новый закон Дональда Трампа поспособствовал разделению семьи при пересечении границы. Девочку против воли родителей удерживали в учреждении в Каса Глендейл, Аризона, США.

Отец девочки не имеет документов и проживает в другом государстве. Его уведомили об изнасиловании его 6-летней дочери спустя неделю после инцидента. По словам представителя семьи, 11-летний мальчик приставал и к другим девочкам в центре. 22 июня отец-беженец узнал о ещё одном акте сексуального насилия.

Благотворительная организация Southwest Key заставила девочку подписать специальные бумаги об отказе от претензий. В документе говорится, что девочке объяснили понятие «доброжелательное касание» и провели инструктаж по «поддержанию дистанции между воспитанниками центра». Неизвестно, умеет ли девочка читать на английском, чтобы документ имел юридическую силу. Представители Southwest Key отрицают любое сексуальное насилие над иммигранткой в приюте. Организация заявляет, что девочка просто пожаловалась, что 5-летний мальчик несколько раз прикоснулся к ней. По словам смотрителей, воспитанника «поставили на учёт», и следят за ним 24 часа в сутки.