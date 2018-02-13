Россиянка рассказала, как жила в лесу с собаками

По словам женщины, она как-то пошла в лес собирать грибы. Однако там вдруг заблудилась и не смогла найти дорогу домой.

Уставшая от такой прогулки, 12-летняя Надежда решила отдохнуть у дерева, когда вдруг послышался странный голос, зовущий её куда-то. Неизвестный настаивал, чтобы она подошла к нему. Девочка согласилась, но как-то только кто-то показался из-за дерева, она упала в обморок. Очнулась россиянка в пещере, а рядом были создания, напоминающие огромных собак. По словам женщины, они заявили, что теперь считают её своей дочерью.

Домой россиянку не пускали, заставляя жить в этой пещере. Она также рассказала, что «общение» было телепатическим, существа не произносили ни слова. Так девочка прожила два года. Всё закончилось, когда умерла «приёмная мать». Тогда вторая «собака» позволила ей уйти, показав дорогу к настоящим родителям. К ним россиянка добиралась в течение двух дней. Сейчас она уже выросла, обзавелась семьёй и детьми, но о том, что с ней случилось в 12 лет, не забыла, стараясь создать такую атмосферу, чтобы домочадцы тоже понимали практически без слов.