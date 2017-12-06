Пожары в калифорнийских лесах спровоцировали космические пришельцы, уверены уфологи

Лесные пожары – довольно частое событие в Калифорнии. В качестве причин, вызывающих это бедствие, ранее называли и человеческий фактор, и аномальную жару. На этот раз, расторопные уфологи нашли виновников, связав происходящее с уникальным природным явлением.

По мнению «главных по тарелочкам», нынешние пожары – происки космических пришельцев. Воспользовавшись лунным затмением, которое часто называют зловеще «Видение кровавой луны», инопланетяне, по только им известным причинам, спровоцировали огненный шторм в лесах под Бейкерсфилд.

Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как горящая земная поверхность подсвечивает горизонт, а черном небе стоит красная луна. При этом, наблюдателями был зафиксирован аномальный для этих мест «звездопад». Уфологи уверены, что все лунные и солнечные затмения, наблюдаемые с Земли, неизменно приковывают внимание и космических пришельцев. Специалисты по внеземным цивилизациям напрямую связывают лесные пожары и лунное затмение с визитом НЛО.