«Пришел за хлебом»: Жительницу Омска шокировал таракан в магазине «Триумф»

Покупательница из Омска была неприятно поражена встречей в хлебном отделе магазина «Триумф». На полке, прямо посреди хлебо-булочных изделий она увидела таракана.

Шокированная женщина решила не оставлять без внимания такую антисанитарию. Она сфотографировала таракана и поделилась этим с пользователями соцсети. Жительница Омска призвала разделить ее возмущение и высказать свое мнение по отношению к администрации магазина.

Однако, игриво настроенные подписчики не спешили присоединиться к эмоциональным протестам покупательницы. Они заявили, что таракан тоже хочет есть и просто пришел за хлебом. И потом, доказывали комментаторы, это насекомое стремится к продуктам натурального происхождения, поэтому хлеб в «Триумфе» можно покупать без опасения. И в данном случае, таракан вовсе не вредитель, а контролёр. Некоторые пригрозили, что возьмут насекомое под личную защиту.