В Ростове начался пожар на складах «Ростсельмаша»

По словам очевидцев, возгорание произошло на складе ГСМ. Слышно несколько сильных хлопков.

Есть ли жертвы, пока не уточняется. В Сети жители Ростова сообщили, что увидели большое количество машин «скорой помощи», направляющихся в сторону предприятия. На фото видно сильное задымление над «Ростсельмашем», заметное из разных концов города. Причина пожара пока не известна.

Пресс-служба МЧС подтвердила, что загорелись именно склады на этом предприятии. Однако администрация «Ростсельмаша» пока опровергает эту информацию. Ранее было известно о пожаре на небольшом участке железной дороги в Ростовской области. Причина оказалась в мусоре, который вовремя оттуда не убрали.