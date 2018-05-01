Насильник заманил 5-летнего мальчикой игрой в PlayStation

Только через 5 лет мальчик смог рассказать о совершавшимся над ним длительном насилии. Преступник приговорён к 21 году тюрьмы.

Впервые 33-летний Анвар Али заманил 5-летнего мальчика к себе, предложив ему поиграть в PlayStation. В течении 4 лет, с 2003 по 2007, маньяк из графства Большой Манчестер насиловал ребенка, полностью подавив его волю. И лишь, когда жертве исполнилось 10 лет, стало известно об этом злодеянии. Мальчик сам рассказал о творившемся многолетнем насилии. Полиции стало известно о более чем 100 эпизодов изнасилования ребёнка. Сейчас мальчику предстоит длительная психологическая терапия. По утверждению врачей, такие потрясения не проходят бесследно и потребуются долгие годы, чтобы ребёнок смог пережить это тяжелейшее потрясение. У преступника также обнаружили материалы порнографического характера с участием детей. Приговор в отношении насильника вступил в законную силу.