Кровавая резня в полицейском участке на юго-западе Китая

В воскресенье, 5 августа, в результате бытовой ссоры мужчина зарезал своего знакомого. А уже в понедельник, он ворвался в полицейский участок и напал на его сотрудников.

Инцидент произошел в Китае.

Утром стена здания местной полиции была протаранена авто, за рулем которого находился главный подозреваемый в ранее совершенном преступлении. За день до этого он был объявлен в розыск.

После наезда на толпу людей, мужчина с ножом вышел из машины и начал нападать на находящихся в участке людей - сотрудников полиции, а также посетителей. Резня была остановлена начальником участка, который успел застрелить преступника.

В результате от нанесенных ножевых ранений скончались двое полицейских, в том числе начальник участка. Около шести людей получили ранения различной степени тяжести.

Тем временем в России, Минпросвещения направило в школы перечень рекомендаций по выявлению потенциально агрессивных детей и правильного построения коммуникации с ними. Педагогам рекомендовано провести анализ причин агрессии, сопоставить их с жилищными условиями школьников, их отношениями в семье, а затем постараться уменьшить влияние выявленных факторов и направить их «в полезное русло».