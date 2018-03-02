В Новосибирске эвакуируют торговый центр из-за сообщения о бомбе

Для посетителей торгового центра «Magellan» в Новосибирске понедельник стал по-своему необычным и страшным. Администрации пришлось попросить всех выйти на улицу, не объясняя причин.

Информация о том, что людей было решено эвакуировать, появилась в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Об этом рассказал один из посетителей торгового центра, которому также пришлось выйти на улицу. Основная версия того, почему администрация заставила всех выйти, озвучена не была.

Однако пользователи Сети отмечают, что возле ТЦ сразу появились несколько нарядов полиции, которые преступили к дежурству. Также была озвучена предварительная версия того, что произошло. По словам одного из очевидцев, в отделение Сбербанка, находящегося в здании, поступил звонок о заложенной бомбе. Поэтому всех пришлось вывести в ожидании сапёров, которые должны заняться предполагаемым взрывным устройством.