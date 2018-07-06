В Ростове в черте города была замечена бешеная лиса

По мнению жителей Ростова, животное решило показаться людям, поскольку в лесу закончилась пища. Очень уж было оно худым, так что явно испытывало проблемы с пропитанием.

Где именно в городе встретили лису, не уточнялось. Однако пользователи Сети, где и сообщили о случившемся, сделали выводы, что она явно бешеная или с другой болезнью. Люди призвали тех, кто встретит её в черте своего района, не трогать, поскольку потом придётся много времени провести в больнице, и то нет стопроцентной вероятности, что получится излечиться.

Некоторые пользователи отметили, что замечали таких животных и раньше. Например, на улице Оганова. На окраине же Ростова лисы бывали постоянно – те, кто ездит к родственникам в пригород, видели их регулярно.