55-килограммовая надувная лодка летала по всему огороду из-за урагана в Пермском Крае

Сильный ветер с дождём прошлись по посёлку Голый мыс. Дачнику пришлось спасать своё имущество от стихии.

С 3 августа в Перми бушует страшный ураган. Сильный ветер вырывает с корнями деревья, из-за дождя затопило дороги и дома, а вода на улицах достигает уровня шин в автомобилях. Житель посёлка Голый Мыс в Пермском крае в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» рассказал, как ураган прошёлся по его земельному участку. «Теплица ходуном ходила, думал, сломает», - описал силу ветра мужчина. Он предположил, что бушующая стихия двинулась на юго-восток Пермского края к деревне Жебреи.

Для пользователей наиболее забавной часть рассказа стала летающая надувная лодка. Как оказалось, мужчина использовал её для рыбалки и просто оставлял во дворе дома. Сильные порывы ветра подхватили лодку из плотного материала поливинилхлорида весом 55 килограмм. Мужчине повезло, что ураган не смог поднять плавательное судно выше забора, однако бегать за ней по всему огороду всё-таки пришлось.