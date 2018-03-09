Ночью в центре Казани часть дороги ушла под землю

На пересечении улиц Восстания и Декабристов в Казани большая яма частично парализовала движение.

На пересечении двух улиц в центре города посреди ночи под землю ушла часть дороги. Свидетели рассказываю, что на месте происшествия образовалась большая яма глубиной в несколько метров. На данный момент участок дороги огородили предупредительной лентой, однако ремонтников замечено не было. Администрация города не давала никаких официальных комментариев о сроках выполнения ремонтных работ. Жители особого оптимизма не испытывают и уверяют, что пробки в том место продержатся ещё несколько недель.

Асфальт провалился недалеко от подземного перехода. Жители Казани боятся, что он тоже может уйти под землю. Своё беспокойство россияне оправдывают халатностью местных властей. Они уверены, что ремонт не будет производиться до появления первый пострадавших. Такие инциденты в городе происходят довольно часто из-за плохого ремонта дорог, однако коммунальные службы всё отрицают.