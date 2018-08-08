Магнитогорские садисты мучили котенка в стиральной машине

Неравнодушные пользователи Сети надеются, что видео с издевательствами над бедным животным будет передано полиции. Садисты, как будто специально, сняли этот шокирующий ролик в Международный день котов.

На видео плохого качества можно разглядеть, как два мучителя, мужчина и женщина, посадили котёнка в стиральную машину и включили режим стирки. Бедное существо издавало истошные вопли, а два садиста, скрывшие свои лица, счастливо смеются. Зоозащитники предположили, что даже если животное не погибло, то, наверняка, пережило сильнейший стресс. Активисты уже выяснили, что кадры издевательств над котёнком были сняты в Магнитогорске. Уже создана петиция с требованием к полиции найти и покарать мучителей.

Согласно неутешительной статистике, ежегодно фиксируются около 2000 случаев издевательств над животными. Факты насилия над собаками насчитывают 1200 случаев, пострадавших котов около 400, остальные – другие виды домашних питомцев.