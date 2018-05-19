В Севастополе дорогой аквапарк оказался в ужасном состоянии

Жители Севастополя возмущены тем, что администрация ничего не собирается с этим делать, а билеты в заведение дорогие.

Основная претензия к аквапарку «Зурбаган» – то, что там очень грязно. В бассейне зелёная «цветущая» трава, отсутствует чистота в душевых кабинках, босыми ногами нельзя пройтись, а чтобы не запачкаться приходится идти по ступенькам. Даже лежаки стоит перед использованием вытереть. Однако, несмотря на это сомнительное состояние, цены на посещение аквапарка не понижаются, и даже стоянку там бесплатной для посетителей делать не собираются.

Кроме того, люди пожаловались на хамство со стороны персонала. Питаться также можно только тем, что продаётся в заведении на территории, поскольку иначе выгонит охрана, а цены на блюда очень высокие. Сама же еда не радует качеством. Жители Севастополя отметили, что лучше потратить деньги на водный отдых в другом городе, но не пользоваться услугами этого аквапарка.