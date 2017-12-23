В Омске в ДТП разорвало пополам легковую машину

Это произошло на трассе «Омск-Тюмень» рядом с деревней Ивановка.

Причиной случившегося является столкновение «легковушки» с автопоездом. Есть ли пострадавшие, в настоящее время не известно. Пользователи Сети считают, что к случившему могло привести нарушение скорости водителя LADA Priora во время попытки обгона, а также плохая видимость из-за сильного дождя. Или транспортное средство не смогло удержаться на скользкой дороге, оказавшись на встречной полосе.

Некоторые жители Омска также обвинили в разрыве авто пополам некачественную сборку. По их мнению, если бы машину сделали лучше, он бы смог больше уцелеть в ДТП.