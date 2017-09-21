Фермер сделал ужасающий снимок скелета кенгуру в вертикальном положении

Фотография останков одного из символов Австралии в полной мере показывает губительную силу засухи. Власти обеспокоены, что популяция этих животных опуститься до критически низкого уровня.

В Новом Южном Уэльсе на юго-востоке Австралии объявлено чрезвычайное положение из-за худшей засухи в истории континента. Из-за аномальной жары 100 процентов территории пришло в ужасное состояние, а это более 800 тысяч квадратных километров. Правительство выделило более 700 миллионов долларов США в помощь фермерам и их скоту. Теперь австралийские власти разрешили отстреливать кенгуру, поедающих последнюю траву и причиняющих вред овцам и другим животным.

69-летний Лен Маклин из города Марунда обнаружил скелет 60-сантиметрового кенгуру и сделал ужасающий снимок, буквально взорвавший Сеть. Останки мёртвого животного стояли посреди сухой травы в вертикальном положении. Фермера удивило, что кости остались нетронутыми. Обычно дикие лисы и другие дикие животные разбрасывают кости по полю. Министр сырьевой промышленности Австралии Найл Блэр уверен, что ситуация станет только хуже: «Если мы не справимся с ситуацией, десятки тысяч кенгуру будут голодать, что в конечном итоге приведёт к крупному кризису в их популяции».