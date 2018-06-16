Агрессивная лиса напала на спящую 4-летнюю девочку в спальне

Для жителей Лондона в порядке вещей увидеть на улицах города лис. Охота за пропитанием гонит этих лесных животных в населённые пункты в надежде найти съестное. Но, нападение на человека – случай из ряда вон выходящий.

Джордж Купер, житель юго-восточных кварталов Лондона, из-за летней жары, часто оставлял дверь дома приоткрытой. Вечером он, как обычно, прочитал на ночь сказку своей 4-летней дочери Хайди, после чего девочка отправилась спать в свою комнату. Джордж вместе с женой остались смотреть телевизор в гостиной. Внезапно из детской спальни раздались крики Хайди.

Встревоженный отец вбежал в комнату дочери и увидел, что на её кровати находится лиса. Животное вело себя агрессивно и пыталось укусить девочку. Купер ногами выпроводил непрошенную гостью из дома. Затем оказалось, что лиса смогла зубами нанести травмы ребёнку, но раны были неглубокие. Родители обеспокоены: не было ли животное больно бешенством. Причины, по которым лиса внезапно напала на спящего ребёнка – неизвестны.